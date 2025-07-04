Mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Boğaziçili öğrenciye gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Sosyoloji Bölümü yandal öğrencisi D.D'nin yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği tespit edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan D.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli D.D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. ???????