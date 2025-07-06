Mersin'de hafif ticari araç tıra çarptı: 5 ölü, 1 yaralı
Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 17:36, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 17:49
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, tırın altına girdi.
5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ağır yaralanan 1 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.