Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı
Pençe Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden 6'sı için Hakkari'de uğurlama töreni düzenlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 13:11, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 13:13
Irak'ın kuzeyinde 2022 yılında şehit olan piyade üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak için sürdürülen arama tarama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 19 askerimizden 12'si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Şehitlerimizden 6'sı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndaki törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.
Öz geçmişleri okunan şehitler için dualar edildi, helallik alındı.
Hakkari Yüksekova'daki törenin ardından, şehit askerlerimizin naaşları defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.