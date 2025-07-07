Şehit Özkan Özkanlı'nın Yetimlere Desteği Duygulandırdı

Şehit Özkan Özkanlı'nın Yetim Öğrencilere Burs Verdiği Ortaya ÇıktıPençe-Kilit Harekatı'nda Acı Kayıp

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı şehit oldu. Acı haber, memleketi Aksaray'daki ailesine askeri yetkililer tarafından bildirildi. Şehidin yaşadığı sokağa Türk bayrağı asıldı. Özkanlı'nın 2023 yılında göreve başladığı, bekar olduğu ve iki kardeşi bulunduğu öğrenildi. Babası Bayram Ali Özkanlı'nın ise daha önce vefat ettiği belirtildi.

Yetim Öğrencilere Destek

Şehit Özkan Özkanlı'nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Şehide ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Özkanlı'nın maaşının bir kısmını öğrencilere burs vermek için ayırdığı öğrenildi.

Cenaze Töreni

Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.