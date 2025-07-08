Sıcak Havalarda Sağlığınızı Korumak İçin Sıvı Tüketimine Dikkat

Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara sıvı tüketimi ve beslenme düzeni konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için sıcak hava ve yüksek nemin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Sıvı kaybının önlenmesi, güneşten korunma, dengeli beslenme ve serin ortamlarda bulunma gibi önlemlerle riskin büyük ölçüde azaltılabileceği vurgulandı.

Bakanlık, aşırı sıcaklarda kaybedilen su ve mineralleri dengelemek için günde en az 2,5-3 litre su içilmesini tavsiye etti. Ayrıca çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içeceklerin tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Sıcak Havalarda Beslenme ve Sıvı Tüketimi

Su oranı yüksek besinler özellikle tercih edilmeli.

özellikle tercih edilmeli. 11.00 ila 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı.

arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalı.

Taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalı.

Öğünler küçük porsiyonlar halinde ve sık aralıklarla tüketilmeli.

Salatalar ile karpuz, kavun gibi su oranı yüksek besinler tercih edilmeli.

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Uyarısı

Aşırı sıcak ve nemli havalarda yapılan egzersizler vücudu zorlayabilir ve kalp üzerinde aşırı yük oluşturabilir.

Yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı.

Fiziksel aktiviteler sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmalı.

Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketilmeli.



