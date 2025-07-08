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Adana BB Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 20:38, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 21:01
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İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

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