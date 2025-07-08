Uşak'ta iki ayrı noktada yangın

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan yangın Eşme ilçesi sınırına sıçradı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü yakınlarında bulunan makilik alana sıçradı.

Ekiplerin, her iki noktada söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.