Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor: Gram Altın 4.236 Lira

Erdoğan: Dem Heyetiyle Görüşme Oldukça Verimliydi
Erdoğan: Dem Heyetiyle Görüşme Oldukça Verimliydi
Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Zeydan Karalar'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı
Zeydan Karalar'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı
Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Dolar 40 TL'ye yükseldi
Dolar 40 TL'ye yükseldi
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor: Gram Altın 4.236 Lira

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı. Çeyrek altın 6.955, Cumhuriyet altını ise 27.713 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 10:19, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 10:39
Yazdır

Altının Gram Fiyatında Düşüş Devam EdiyorAltının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 236 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 250 liradan tamamladı. Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 236 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 955 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 713 liradan satılıyor.

Ons Altında Düşüş Eğilimi Sürüyor

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faiziyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi üçüncü işlem gününe taşındı. Ons altın yeni günde yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 289 dolardan işlem görüyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Riskler

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin bazı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine rağmen başlıca ticaret ortaklarına uygulanan gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Ticaret Savaşları ve Gümrük Tarifeleri

  • Trump'ın, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını belirtmesi risk algısının yükselmesine neden oldu.
  • Bakır ithalatına yüzde 50 tarife getirileceğinin açıklanması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı.
  • Ayrıca Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını kaydetti.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber