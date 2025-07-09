Otomobille üzerinden geçilen kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada otomobille üzerinden geçilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 22:48, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 23:15
Akraba olan U.Y. (32), M.Y. (35) ve A.G. (48) ile Mehmet Kalay (39) ve İ.K. (37) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Büyüyen kavga sırasında U.Y, kullandığı otomobille Kalay'ın üzerinden iki kez geçerek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kalay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.