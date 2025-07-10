Bursa'da Narkokapan Operasyonu: 304 Torbacı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Narkokapan-Bursa" operasyonu kapsamında 304 torbacının yakalandığını açıkladı. Özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarının takibe alındığı belirtildi. Bu kapsamda, 21 ilde ve 318 ayrı adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonun Detayları

3 bin 190 polis ,

, 452 ekip ,

, 2 helikopter ,

, 22 narkotik dedektör köpeği ,

, 4 insansız hava aracı (İHA)

Bursa'nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli olmak üzere; İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya illerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonun Sonuçları

Yapılan baskınlarda 304 torbacı yakalandı. Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla hareket edildiği vurgulanırken, gençlerin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirleriyle ülke ve insanlık adına mücadelenin devam edeceği belirtildi.



