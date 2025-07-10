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BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günün İlk Yarısında Artış

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,71 artarak 10.341,55 puana yükseldi. Bankacılık ve metal ana sanayi öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 15:23, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 15:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,71 değer kazanarak 10.341,55 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 174,29 puan artış gösteren endeks, alış ağırlıklı bir seyir izledi. Toplam işlem hacmi 61,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi ise yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 2,66 ile metal ana sanayi olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,55 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler ve Etkileri

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izlendi. Bu durum yurt içi piyasalara da olumlu şekilde yansıdı ve endeks genele yayılan alımların etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

  • Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.
  • Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.
  • Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyeleri direnç, 10.200 ve 10.100 puan ise destek konumunda bulunuyor.


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