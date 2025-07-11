Kocaeli Merkezli 19 İlde Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu

Kocaeli merkezli olarak 19 ilde gerçekleştirilen sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun Detayları

38 zanlı gözaltına alındı.

gözaltına alındı. 74 kişi dolandırıldı.

dolandırıldı. Zanlıların hesaplarında 36 milyon lira hareketlilik tespit edildi.

Soruşturmanın Sonuçları

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



