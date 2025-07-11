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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı. Bankacılık ve ulaştırma hisseleri öne çıkarken, teknik seviyeler takip ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 10:10, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 10:08
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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,82 yükselişle 10.415,69 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 10.331,31 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,38 puan ve yüzde 0,82 artışla 10.415,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi ise yüzde 0,75 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran sektör yüzde 1,62 ile ulaştırma oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler risk iştahını artırdı.

Yurt İçi Gündem ve Beklentiler

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verileri takip edilecek. AA Finans'ın 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ve TCMB tarafından bugün açıklanacak "Mayıs 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 84 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Cari Açık Beklentileri

  • Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 280 milyon dolar ile 4 milyar 800 milyon dolar arasında değişti.
  • Cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
  • 2025 için cari açık beklentisi ise 17 milyar dolar ile 22 milyar dolar aralığında yer aldı.

Piyasa Takibi ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyeleri direnç, 10.300 ve 10.200 puan ise destek konumunda bulunuyor.


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