Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Sağlık Testinde

Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu , Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.

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