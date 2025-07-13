Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Sağlık Testinde
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrollerini başarıyla tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 11:50, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 11:47
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.