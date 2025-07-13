LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
AGS Sınavı Heyecanı Başladı! 411 Bin Aday Ter Döktü
AGS Sınavı Heyecanı Başladı! 411 Bin Aday Ter Döktü
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
TBMM'de Yoğun Mesai: Milletvekilleri Fazla Mesai Yapacak
TBMM'de Yoğun Mesai: Milletvekilleri Fazla Mesai Yapacak
Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i Bebek 3 Kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i Bebek 3 Kişi hayatını kaybetti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Polis Memurunun Ailesiyle Geçirdiği Kazada 3 Kişi Öldü
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Ankara'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerel Kalkınma Atağı
Ana sayfaHaberler Eğitim

AGS Sınavı Heyecanı Başladı! 411 Bin Aday Ter Döktü

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ilk kez düzenleniyor. 411 bin aday, sıkı güvenlik önlemleriyle sınava girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 09:45, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 10:30
Yazdır
AGS Sınavı Heyecanı Başladı! 411 Bin Aday Ter Döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) başladı. Sınav, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 103 sınav merkezinde, 1035 bina ve 18 bin 90 salonda düzenleniyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

AGS Sınavının İçeriği ve Uygulama Detayları

AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda; sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konuları yer alıyor.

  • 411 bin 805 aday AGS'ye başvurdu.
  • Sınavda emniyet görevlileri dahil 53 bin 977 kişi görev yapıyor.
  • T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

MEB-AGS'nin İkinci Oturumu

MEB-AGS'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.

Veliler Sınav Heyecanına Ortak Oldu

AGS oturumuna girecek adayları yalnız bırakmak istemeyen bazı veliler de sabah saatlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi. Fakültenin girişinde sınava girecek yakınlarına başarılar dileyerek uğurlayan veliler, onların sınav heyecanına ortak oldu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber