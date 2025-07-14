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LGS Tercih Süreci Başladı

LGS tercihleri e-Okul üzerinden alınmaya başlandı. Kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı. Tercih robotu ile kolay seçim imkanı sunuluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 10:02, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 10:03
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LGS Tercih Süreci Başladı

LGS Tercih Süreci BaşladıLiselere Geçiş Sistemi tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden alınacaktır. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

e-Okul Üzerinden Sunulan Bilgiler

  • Kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görüntülenebiliyor.
  • Yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları erişime açık.

Tercih Robotu Kullanıma Açıldı

Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

LGS Yerleştirme Sonuçları

LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.

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