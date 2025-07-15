60 İlde FETÖ Operasyonu: 371 Gözaltı Kararı

İzmir merkezli olarak 60 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirildi ve FETÖ'ye yönelik büyük bir adım olarak değerlendirildi. Operasyonun amacı, örgütün finans kaynaklarını hedef almak ve örgütle bağlantılı kişileri adalete teslim etmekti. Türkiye genelinde geniş çaplı olarak yürütülen bu operasyon, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla dikkat çekti.

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