SSK ve Bağkur Emeklilerine Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Açıklandı
SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,67 zam yapıldı. Zamlı maaşlar tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde ödenecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 11:42, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 11:43
SSK ve Bağkur emeklilerine bu yılın ikinci 6 ayında uygulanacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi. Emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre ödemeler 17 Temmuz'da başlayacak. Yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artış oranı netleşti ve memur ile emeklisi maaşlarını yüzde 15,57 zamlı olarak aldı. SSK ve Bağkur emeklilerine bu yılın ikinci 6 ayında uygulanacak zam oranı ise yüzde 16,67 oldu. Ödemeler 17 Temmuz'da başlayacak ve emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre zamlı aylıkları hesaplara yatırılacak.
SSK ve Bağkur Emeklileri İçin Ödeme Takvimi
- Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara 17 Temmuz'da ödeme yapılacak.
- 7 olanlara 18 Temmuz'da, 5 olanlara 19 Temmuz'da, 3 olanlara 20 Temmuz'da, 1 olanlara ise 21 Temmuz'da maaş ödenecek.
- Tahsis numarası son hanesi 8 olanlara 22 Temmuz'da, 6 olanlara 23 Temmuz'da ödeme yapılacak.
- 4 olanlara 24 Temmuz'da, 2 olanlara 25 Temmuz'da, 0 olanlara ise 26 Temmuz'da aylıkları yatacak.
Bağkur Emeklileri İçin Ödeme Günleri
- 25 Temmuz: Tahsis numarasının son hanesi 5, 7 ve 9 olanlar aylıklarını alacak.
- 26 Temmuz: Son hanesi 3 ve 1 olanlara ödeme yapılacak.
- 27 Temmuz: Son hanesi 4, 6 ve 8 olanların aylığı yatacak.
- 28 Temmuz: Son hanesi 0 ve 2 olanlara ödeme yapılacak.