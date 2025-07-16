Gram Altın 4.324 Liradan İşlemde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 324 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 300 lira seviyesinde tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 4 bin 324 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 243 lira, Cumhuriyet altını ise 29 bin 221 lira seviyesinden satılıyor.

Altın ve Piyasa Gelişmeleri

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 341 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin tarife etkilerini göstermeye başlaması ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Altın fiyatları bugün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemeden destek buldu.

Piyasa Analistlerinin Değerlendirmeleri

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini vurgulayarak, yatırımcıların güvenli liman özelliği taşıyan altına yönelmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Yurt içinde bütçe dengesi

ABD'de ÜFE ve sanayi üretimi

Fed'in Bej Kitap raporu

Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesi direnç, 3 bin 330 dolar seviyesi ise destek konumunda bulunuyor.