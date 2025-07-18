Gram altında artış! Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 335 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,3 azalışla 4 bin 322 lira seviyesinde tamamlamıştı. Yeni günde ise saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 335 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 261 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 295 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yatay seyirle 3 bin 340 dolardan işlem görüyor.

ABD Ekonomik Verilerinin Etkisi

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin olumlu gelmesiyle birlikte dolar endeksinde yükseliş yaşandı ve bu durum altının ons fiyatında gerilemeye neden oldu. ABD'de perakende satışlar, haziran ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ayrıca, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 7 bin kişi azalarak 221 bine geriledi. Bu rakam, üst üste 5 haftadır azalan ve son üç ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuru sayısı olarak kayıtlara geçti ve piyasa beklentilerinin de altında gerçekleşti.

Piyasa Analistlerinin Değerlendirmesi

Analistler, açıklanan verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu ortaya koyduğunu ve bu nedenle güvenli liman varlıklara olan talebin azaldığını belirtti.

Günün Takip Edilecek Verileri ve Teknik Seviyeler

Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.

Yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündemi izlenecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar direnç, 3 bin 320 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor.



