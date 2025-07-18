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Malatya'da tabela üretim fabrikasında patlama: Yaralılar var

Malatya'da ahşap tabela üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamada yaralananlar olduğu öğrenilirken fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 15:46, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 15:46
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Malatya'da tabela üretim fabrikasında patlama: Yaralılar var

Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Castplas Ahşap Tabela Üretim Fabrikası'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada yaralanan işçiler olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

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