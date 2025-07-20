Eski Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

Bir süredir, yumuşak doku kanseri tedavisi gören 25, 26 ve 27. dönem milletvekili 60 yaşındaki Karabıyık, kentteki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 1 çocuk annesi olan Karabıyık için yarın saat 10.00'da akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesinde tören düzenleneceği bildirildi.

Karabıyık'ın cenazesinin Bursa Ulu Cami'de yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, memleketi Bilecik'te toprağa verileceği öğrenildi.