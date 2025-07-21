Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme trafiği hız kesmeden devam ediyor.

Buna göre Kurtulmuş, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret edecek.

Görüşmede komisyona ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor.

Kurtulmuş daha önce yaptığı açıklamada Meclis'te kurulacak komisyon için tüm partilerin desteğini istemişti. Kurtulmuş'un bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelmesi bekleniyor.