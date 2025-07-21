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Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını yayıldı: 4 köy tahliye edildi

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanda çıkarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangın devam ederken, valilik kararıyla 4 köy tahliye edildi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 22:50, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 23:04
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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik'e sıçradı. Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü çevresinde etkili olan orman yangını daha sonra Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerini de tehdit etti. Bilecik Valiliği, ormandan gelecek yangın tehlikesi nedeniyle Osmaneli ilçesindeki Kızılöz, Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerine tahliye karar verdi. Köylüler önce hayvanlarını daha sonra ise yanlarına aldıkları eşyaları güvenli bölgelere taşıdı.

KALANLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Boşaltılan köylere yakın olan ormanda devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor. Traktörleriyle su tankı taşıyan köylüler, ekiplerin arazözlerle ulaşması için yapılan yol açma çalışmalarına da katıldı. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor. Havanın karardığı saatlere kadar alevlere helikopterler de müdahale edilirken, karadan arazözler, iş makineleri mücadeleyi sürdürüyor. Osmaneli Belediyesi, ilçe hoparlöründen yaptığı anonslarıyla su tankı bulunan traktör sahipleri ile hayvan taşıma aracı olanları yangın bölgesine destek vermeye çağırdı. Belediye anonslarında, "Her araç bir hayat kurtarabilir" denildi.

'YANGIN UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR'

Boşaltılan köyde oturan Batuhan Yiğit (22), yangının yayılarak devam ettiğini ve bu nedenle orman çevresindeki köyün tahliye edildiğini söyledi. Herkesin canla başla alevleri söndürmeye çalıştığını ifade eden Yiğit, "Burada maske ve su dağıtıyorum. Yardımlar sırasında yangının içinden motosiklet çıkardım, kimin olduğunu bilmiyorum. Vatandaşların durumları kötü, zehirlenenler var ve hayvanlarını kurtarmaya çalışanlar da var. Helikopterler müdahaleye devam ediyor. Herkes canla başla devam ediyor. Traktörler, motosikletler ve gerekirse insanlar koşarak su ve ayran dağıtıyor. Her şey devam ediyor" dedi.

ATANDIĞI GÜNDEN BU YANA YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

İstanbul'un Beykoz Kaymakamlığı görevinden geçen haziran ayı başında Bilecik'e vali olarak atanan Faik Oktay Sözer, kente geldiği günden bu yana yangınla mücadele ediyor. Göreve başlamasının ardından Gölpazarı, Pazaryeri ve Osmaneli gibi ilçelerde büyük yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılan Vali Sözer, ekipleri yalnız bırakmadı. Devam eden orman yangını nedeniyle Kızılöz köyüne de giden Vali Sözer, köylülerle birlikte yangın söndürme çalışmalarına katılarak görevlilerden bilgi aldı.

DUMANLAR ESKİŞEHİR'E ULAŞTI

Osmaneli'nde devam eden orman yangınının dumanı tüm ilçeyi kapladı. Rüzgarın da etkisiyle yoğun duman komşu il olan Eskişehir'e kadar ulaştı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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