Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira çevre cezası
Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira çevre cezası
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 17:30, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 17:31
Yazdır

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.

"Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

- "Rüzgarın durumu çalışmalarımızı etkiliyor"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, Bilecik'te etkili olan orman yangını dolayısıyla 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini hatırlattı.

Ekiplerin burada yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Sözer, "Şu an için 'tamamıyla söndürüldü' dememiz doğru olmaz. Ekiplerimiz söndürme çalışmalarına devam ediyor. Tabii rüzgarın durumu çalışmalarımızı etkiliyor. Rüzgarımız kısa sürede dinerse Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız." ifadesini kullandı.

- Dinlenme tesisi tahliye edildi

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi.

Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmişti. Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı. Dün Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyurulmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber