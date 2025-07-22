Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

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