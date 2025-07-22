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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı. Bankacılık ve metal sektörü öne çıkarken, küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 10:27, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 10:28
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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 10.637,42 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,24 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.637,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makina olurken, turizm yatay seyretti.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, şirket bilançolarına ilişkin iyimserliklerle risk iştahı artarken, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi bu risk iştahını törpülüyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Takip Edilecek Veriler

  • Bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri takip edilecek.
  • Yurt dışında ise Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisi izlenecek.
  • Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puan direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek konumunda.

Yatırımcıların Odağında Olan Gelişmeler

  • Tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.
  • ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları takip edilecek.


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