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Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram ve Ons Son Durum

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı. Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ile ons altındaki son gelişmeleri öğrenin.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 11:51, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 11:47
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Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram ve Ons Son Durum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 400 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 4 bin 411 liradan tamamladı. Yeni güne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 370 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 730 liradan satılıyor.

Altın ve Dolar Piyasasındaki Son Durum

Dolar endeksinin zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle 3 bin 400 dolar seviyelerini test eden altının ons fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 390 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda Risk İştahı ve Yatırımcı Davranışları

  • Gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklere rağmen şirket bilançolarına dair iyimserlikler, pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.
  • Analistler, New York borsasındaki yükselişlerin ve altının ons fiyatındaki gerilemelerin etkili olduğunu belirtiyor.
  • Yatırımcıların artan risk iştahıyla güvenli liman varlıklardan çıktığı kaydedildi.

Piyasa Takibi ve Teknik Seviyeler

  • Tarifelere ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağında yer alıyor.
  • ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları takip edilecek.
  • Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesi direnç, 3 bin 320 dolar seviyesi ise destek konumunda.


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