Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram ve Ons Son Durum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 400 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 4 bin 411 liradan tamamladı. Yeni güne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 370 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 730 liradan satılıyor.

Altın ve Dolar Piyasasındaki Son Durum

Dolar endeksinin zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle 3 bin 400 dolar seviyelerini test eden altının ons fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 390 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda Risk İştahı ve Yatırımcı Davranışları

Gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklere rağmen şirket bilançolarına dair iyimserlikler, pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.

rağmen şirket bilançolarına dair iyimserlikler, pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı. Analistler, New York borsasındaki yükselişlerin ve altının ons fiyatındaki gerilemelerin etkili olduğunu belirtiyor.

Yatırımcıların artan risk iştahıyla güvenli liman varlıklardan çıktığı kaydedildi.

Piyasa Takibi ve Teknik Seviyeler

Tarifelere ilişkin haber akışı , yatırımcıların odağında yer alıyor.

, yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell , Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey 'in konuşmaları takip edilecek.

, ve 'in konuşmaları takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesi direnç, 3 bin 320 dolar seviyesi ise destek konumunda.



