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Eskişehir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına 144 personel, 8 helikopter ve onlarca araçla müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 17:12, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 17:14
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Eskişehir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, X hesabından yaptığı açıklamada, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'nde saat 10.30'da orman yangını meydana geldiğini belirtti. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini vurgulayan Aksoy, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

Kullanılan Araçlar ve Personel

  • 8 helikopter
  • 1 uçak
  • 20 arazöz
  • 5 su ikmal aracı
  • 6 dozer
  • 6 greyder
  • 3 treyler
  • 1 vinç
  • 4 TOMA
  • 2 ambulans
  • 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekiplerinden oluşan 144 personel

Tüm kurumların iş birliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilere geçmiş olsun dilekleri iletilirken, vatandaşlardan özellikle bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermeleri isteniyor.

Bölgedeki Son Durum

Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin de beraberindekilerle yangın yerine gelerek çalışmaları inceledi. Bir iş makinesi, alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek için alevlerle cansiperane mücadele eden ekipler, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.


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