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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum ve Etkileri

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Fed kararları ve küresel ticaret anlaşmaları döviz piyasalarını etkiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 09:45, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 09:46
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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum ve Etkileri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,4500 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,4020'den tamamladı. Bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4500'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 47,5150'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 54,7730'dan satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,5 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum ve Etkileyen Faktörler

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirdi ve varlık fiyatlamalarında etkili oldu. ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Japonya ile anlaşması ve diğer bir partneri Çin ile de gelecek hafta uzlaşı temaslarının başlayabileceğine yönelik iyimserlikler piyasalardaki risk algısını azalttı.

Enflasyon ve Para Politikası Beklentileri

Tarifelerde uzlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliklerin yanı sıra, tarifelerin düşük oranlarda da olsa uygulanacak olmasının enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ortadan kalkmadı. Bu durum, ABD'de iyileşen makroekonomik verilere rağmen söz konusu riskler nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme döngüsüne ne zaman devam edeceğine ilişkin soru işaretlerini gündemde tutuyor.

Fed Yetkililerinin Tutumları ve Piyasa Beklentileri

Analistler, Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda ayrışan tutumlarının da fiyatlamaları zorlaştıran etmenler arasında yer aldığını belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

  • Yurt içinde tüketici güven endeksi
  • Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi
  • ABD'de haftalık mortgage başvuruları
  • Mevcut konut satışları


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