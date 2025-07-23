Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü

Tüketici güven endeksi Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 83,5 seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, Haziran ayında 85,1 olan endeks, Temmuz ayında düşüş gösterdi.

Tüketici Güven Endeksi Alt Kalemleri

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,6 azalarak 69,3'ten 68,2'ye geriledi.

yüzde 1,6 azalarak geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 85,8 iken bu ay yüzde 1,4 düşüşle 84,6 oldu.

Haziran ayında iken bu ay yüzde 1,4 düşüşle oldu. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi geçen ay 82,4 iken bu ay yüzde 4,2 azalışla 79 olarak hesaplandı.

geçen ay iken bu ay yüzde 4,2 azalışla olarak hesaplandı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi geçen ay 102,6 iken bu ay yüzde 0,3 düşüşle 102,3'e geriledi.

Tüketici Güven Endeksindeki Değişimin Önemi

Tüketici güven endeksindeki bu düşüş, ekonomik beklentilerdeki temkinli yaklaşımı yansıtıyor. Özellikle gelecek döneme ilişkin maddi durum ve genel ekonomik durum beklentilerindeki azalma dikkat çekiyor. Endeksin 100'ün altında olması, tüketicilerin ekonomik duruma ilişkin kötümser olduklarını gösteriyor.



