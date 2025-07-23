BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazanarak 10.632,59 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,50 puan ve yüzde 0,16 artış kaydedildi. Toplam işlem hacmi ise 45 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti.

Sektör Endekslerinde Durum

En çok kazandıran sektör: Finansal kiralama faktoring ( yüzde 4,60 )

( ) En fazla kaybettiren sektör: Gayrimenkul yatırım ortaklığı (yüzde 1,02)

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek risk iştahını artırdı. Avrupa borsalarındaki olumlu seyre paralel olarak BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Tüketici Güven Endeksi Verileri

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda 85,1 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan ise destek konumunda bulunuyor.