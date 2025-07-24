Rusya'da 49 Kişiyi Taşıyan Yolcu Uçağı Radardan Kayboldu

Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Orlov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, acil servislerden gelen bilgiye göre uçağın radardan kaybolduğunu belirtti.

Blagoveşçensk-Tında seferini yapan uçağın arandığını kaydeden Orlov, ilk belirlemelere göre uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunduğunu ifade etti. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve aracın devreye sokulduğu bildirildi.

Olayın Detayları

An-24 tipi uçak , Blagoveşçensk-Tında seferini yapıyordu.

, Blagoveşçensk-Tında seferini yapıyordu. Uçakta 5'i çocuk olmak üzere 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

ve bulunuyordu. Uçak, radardan kaybolduktan sonra arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarında tüm imkanlar seferber edildi.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Yetkililer, uçağın bulunması için bölgedeki tüm kaynakların kullanıldığını ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.



