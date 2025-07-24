Orman şehitlerinin naaşları ailelerine teslim edildi

Kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına getirilen orman şehitlerinin naaşları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

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