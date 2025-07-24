Karabük'te 29 saattir süren orman yangını yeniden alevlendi
Karabük'te yaklaşık 29 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 19:44, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 19:47
Karabük'te etkili olan orman yangınına karadan yapılan müdahalelere yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle destek veriliyor. Karabük-Ovacık kara yolu Tepealtı mevkiinde rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba harcanırken, bölgedeki bazı köylüler tedbir amacıyla boşaltıldı.