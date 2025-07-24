Karabük'te 29 saattir süren orman yangını yeniden alevlendi

Karabük'te etkili olan orman yangınına karadan yapılan müdahalelere yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle destek veriliyor. Karabük-Ovacık kara yolu Tepealtı mevkiinde rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba harcanırken, bölgedeki bazı köylüler tedbir amacıyla boşaltıldı.