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Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL güne düşüşle başladı. Euro ve sterlin kurlarında da hafif gerileme yaşanıyor. Fed ve Trump arasındaki gelişmeler piyasayı etkiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 09:32, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 09:42
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Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 40,5550 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 40,6640'tan tamamladı. Bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 40,5550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 47,6890'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 54,7560'tan satılıyor. Dolar endeksi de yatay seyirle 97,5 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Gelişmeler ve Beklentiler

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaşadığı problemlerin artabileceği endişeleri, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Trump, dünkü Fed ziyaretinde Powell'a renovasyon çalışmalarının maliyetinin daha yüksek olduğunu söylerken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." şeklinde cevap verdi.

Fed ve Siyasi Baskılar

Analistler, Fed'in üzerindeki siyasi baskıların artabileceğine dair endişelerin devam ettiğini belirtiyor. Trump'ın Fed'e ziyareti ve ardından Powell ile ilgili yaptığı açıklamaların, ABD Başkanı ile Fed Başkanı arasındaki gerilimin bir çekişmeye dönüşebileceği kaygılarını artırdığına dikkat çekiliyor. Bu durumun doların üzerinde baskı yarattığı bildirildi.

Fed Kararı ve Piyasa Beklentileri

Fed, gelecek hafta para politikası kararını açıklayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın politika faizinde yıl sonuna kadar 50 baz puan indirime gideceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Bugünkü Takip Edilecek Veriler

  • Yurt içinde kapasite kullanım oranı
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  • ABD'de dayanıklı mal siparişleri


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