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Antalya'da 5 ilçedeki orman yangınlarının 2'sine müdahale sürüyor

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 20:30, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 21:10
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Aksu'da Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi, Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi, Gazipaşa'da Doğanca Mahallesi, Alanya'da ise Söğüt Yaylası'nda ormanlık alanlarda yangın çıktı.

5 ilçedeki yangınlara 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Sıcak, kuru hava ile rüzgarın etkisiyle dağılım eğilimi gösteren ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve vatandaşlar da destek verdi.

Aksu'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinde 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Yangında, 3 konut zarar gördü. Manavgat'ta ise Güzelyalı Mahallesi'nde 3 konuttaki 10 vatandaş tahliye edildi.

Etkin müdahalenin ardından Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından çıkış sebeplerine ilişkin çalışma gerçekleştirildi. Buna göre Muratpaşa Güzeloba'da çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Diğer bölgelerle ilgili ise çalışmalar devam ediyor.

Yangınların devam ettiği Alanya ile Gazipaşa ilçelerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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