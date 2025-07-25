Beştepe'de orman yangını zirvesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de orman yangınlarıyla mücadele konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz katıldı. Son günlerde meydana gelen orman yangınları detaylı şekilde değerlendirildi.

İlave Tedbirler Masaya Yatırıldı

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirler toplantıda ele alındı. Önümüzdeki döneme ilişkin her bir bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı.

Risk Yönetim Ekibi Oluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde öncelikli bölgeler ve eylemler belirlendi.

koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde öncelikli bölgeler ve eylemler belirlendi. Bu bölgelerde hızlıca hayata geçirilmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.



