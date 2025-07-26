Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Kaza, Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FT 1122 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek A.D. yönetimindeki 06 DSS 284 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 FT 1122 plakalı otomobildeki R.G., Z.G. ve H.İ. olay yerinde yaşamını yitirdi. 06 DSS 284 plakalı araçtaki sürücü A.D. ve B.A. ise yaralandı. Yaralanan A.D. ve B.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.