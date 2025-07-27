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Karabük yangını 4. gününde: Ankara kara yolu trafiğe açıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 00:28, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 00:30
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Karabük yangını 4. gününde: Ankara kara yolu trafiğe açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yangın 4. gününde etkisini arttırmasıyla birlikte Karabük-Ankara yolu trafiğe kapatılmıştı. Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor. Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Karabük-Ankara kara yolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı

Karabük Valiliği, orman yangını nedeniyle trafik güvenliği açısından kapatılan Karabük-Ankara kara yolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.


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