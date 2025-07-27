Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama
Sosyal medyada gündem olan Diyanet personeline ait olduğu iddia edilen video sonrası Başkanlık hızlıca harekete geçti ve müfettiş görevlendirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 14:52, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 14:52
Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir personeline ait olduğu iddia edilen video görüntüleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında bir görevliye ait olduğu öne sürülen video görüntüsüne ilişkin olarak Başkanlık tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, görevlendirilen müfettişler tarafından konunun titizlikle incelendiği vurgulandı.
Soruşturma Süreci
- Video görüntüsü ile ilgili iddialar sosyal medyada gündeme geldi.
- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hızlıca soruşturma başlatıldı.
- Konuya ilişkin olarak müfettişler görevlendirildi.
- Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
Açıklamanın Detayları
Diyanet İşleri Başkanlığı, olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atıldığını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. Soruşturmanın sonucuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.