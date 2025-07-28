Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı
TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor
Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı

TÜRK-İŞ ve Yol-İş Sendikası, Ocak'tan bu yana süren görüşmelerde sonuç alınamayınca grev kararını uygulamaya koydu. 500'e yakın kurumda grev kararı asılıyor. TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 14:12, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 14:14
Yazdır
TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı

TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı.

Grev Kararı ve Süreç

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Yol-İş Sendikası üyesi işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Burada yapılan açıklamalarda, grev kararının nedenleri ve sürecin nasıl ilerlediği detaylandırıldı.

Ramazan Ağar'ın Açıklamaları

  • TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma grev kararını asacaklarını belirtti.
  • Ocak ayından bu yana devam eden sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamadığı için bu noktaya gelindiğini ifade etti.
  • Yasadan gelen haklarını kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakanlığa Çağrı

Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenerek, "Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından grev kararı, Karayolları Genel Müdürlüğünün girişine asıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber