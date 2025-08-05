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Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, TBMM Tören Salonu'nda bugün yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 12:36, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 12:37
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Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı

Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımlarından biri olan Komisyon çalışmaları resmen başladı.

48 üyeden oluşan Komisyonun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Kurtulmuş, yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edildiğini söyledi. Komisyonun sıradan bir heyet olmadığına vurgu yapan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Tarihi bir dönüm noktasındayız. Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil, milletin iradesini temsil ediyor. Komisyonumuz on yıllardır milletimizin enerjisini tüketen ve kardeşi kardeşten uzaklaştırmaya çalışanların provoke ettiği bir meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin de yansımasıdır.

"Asli meselemiz, kardeşliğin teminatıdır"

Süreçteki asli meselenin; vicdan ve adaletle hareket etmenin teminatı olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Burada asli meselemiz hiç şüphesiz yeniden anayasa yazmak, hukuk reformu yapmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir. Meclis'in halkı sesi olması yanında toplumsal barışın sağlayıcısı kardeşliğin teminatı, çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma idaresidir. Siyasi hesaplarla, dar tanımlarla ve kalıplarla değil, cesaretle, vicdanla ve adaletle hareket etmenin adıdır. Örgütün kendini feshederek silahların tamamen susdurulmasıyla başlayan süreç herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil, doğrudan doğruya aziz milletimizin meselesidir.

Terör eylemlerinin ülkemize yaşattığı bütün karanlık yıllar her bir yurttaşımızın ortak kaybıdır, ortak acısıdır.

"Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız"

İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız.

"Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur"

Terörsüz Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kaderdaşlık yalnız savaş meydanlarında değil umutta da birlikte yürümektir. Meclis çözümün meşru adresidir.

Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Şahit olduğumuz silah bırakma süreci pazarlık süreci asla değildir. Terör belasıyla uğraşmamış olsaydık nice okullar, üniversite hastaneler daha önce inşa edilebilirdi. Bugünlerde ulaştığımız bu noktaya çok daha önce ulaşmamız mümkündü. Tüm kayıpların ötesinde en ağır bedel canla ödenmiştir."

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