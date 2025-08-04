Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu
Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi
Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi
6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı
6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı
Para transferlerinde açıklama ve beyan dönemi geliyor
Para transferlerinde açıklama ve beyan dönemi geliyor
Sıcaklıklar Mevsim Normallerine Dönüyor
Sıcaklıklar Mevsim Normallerine Dönüyor
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
5 soruda sahte diploma soruşturması
5 soruda sahte diploma soruşturması
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantıya Hazırlanıyor
Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantıya Hazırlanıyor
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Para transferlerinde açıklama ve beyan dönemi geliyor

MASAK, 200 bin TL üzeri para transferlerinde açıklama, 2 milyon TL üzeri işlemlerde beyan formu zorunluluğu getiren taslağı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 07:53, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 07:56
Yazdır
Para transferlerinde açıklama ve beyan dönemi geliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde açıklama zorunluluğu, 2 milyon TL üzerindeki işlemlerde beyan formu, 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise fon kaynağının belgelenmesi şartı getiren taslak tebliğini yayımladı. Bu düzenlemenin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla para transferlerinde yeni beyan yükümlülükleri öngören bir tebliğ taslağını görüşe açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan taslağa göre, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilecek EFT, havale ve nakit işlemlerinde kademeli bir raporlama sistemi uygulanacak.

Para Transferlerinde Yeni Yükümlülükler

  • 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki işlemlerde işlem türünün belirtilmesi zorunlu olacak. "Diğer" veya "bireysel ödeme" gibi genel ifadelerin tercih edilmesi durumunda, en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama talep edilecek.
  • 2 milyon TL ile 20 milyon TL arası nakit işlemler için "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması gerekecek.
  • 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemlerde ise beyan formunun yanı sıra fonun kaynağına ilişkin bilgi ve belgeler sunulacak. Bu yükümlülük, birbiriyle bağlantılı işlemler toplamı 20 milyon TL'yi geçtiğinde de devreye girecek.

FATF Standartlarına Uyum ve Görüş Bildirme

MASAK, düzenlemenin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumu güçlendirmek, suç gelirlerinin aklanmasını ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla hazırlandığını açıkladı. Tebliğ taslağıyla ilgili görüş ve öneriler, 18 Ağustos 2025 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilebilecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber