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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. ABD istihdam verileri ve Fed faiz beklentileri piyasaları etkiliyor. Enflasyon verisi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 09:23, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 09:37
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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,6750 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,6170'ten tamamlamıştı. Bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 47,1510'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 54,1020'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişelerin devam etmesiyle varlık fiyatlamalarında dalgalanmalar öne çıkıyor. Bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin olumlu öngörüler ve jeopolitik risklerle oynaklıkların artabileceği tahmin ediliyor.

Fed ve Faiz Beklentileri

  • Geçen hafta zayıf gelen istihdam verileri, Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri artırdı.
  • Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı.
  • Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişelerle küresel piyasalarda risk algısının arttığını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Açıklamaları

Donald Trump, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından, istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını verdi. Ayrıca Trump, "Bence bugünkü istihdam verileri Cumhuriyetçileri ve beni kötü göstermek için hileliydi." yorumunda bulundu. Analistler, bu gelişmenin ardından ABD'de kamu kurumlarının bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerinin de artabileceğini kaydetti.

Yurt İçi Gündem ve Enflasyon Beklentileri

Yurt içinde gözler bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

  • Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.
  • Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.


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