Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram ve Çeyrek Altın

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 391 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üzerinde 4 bin 395 liradan tamamlamıştı. Bugün ise saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 391 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 354 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 670 liradan satılıyor. Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 295 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda Son Durum ve Beklentiler

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim öngörülerinin artmasıyla cuma günü yükselen altın fiyatlarında, haftanın ilk işlem gününde kar satışları etkili oluyor.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Bugün yurt içinde enflasyon , yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

, yurt dışında ise ABD'de ve takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesi direnç, 3 bin 280 dolar seviyesi ise destek konumunda.

Enflasyon Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi 'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin ( TÜFE ) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin ( ) yüzde artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34 ) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90 'a ineceği öngörülüyor.

) bir önceki ay yüzde olan yıllık enflasyonun yüzde 'a ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.



