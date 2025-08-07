Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Ünlü Spor Spikeri Ümit Aktan Hayatını Kaybetti

Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan, hayata gözlerini yumdu. Galatasaray Kulübü, Ümit Aktan ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

07 Ağustos 2025
Türk spor basınının duayen isimlerinden Ümit Aktan, hayatını kaybetti. Galatasaray kulübü, taziye mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın taziye mesajı şu şekilde oldu:

Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.

