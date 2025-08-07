Putin ve Trump'ın görüşmesi için hazırlıklar başladı

Kremlin danışmanı Yuri Uşakov, perşembe günü yaptığı televizyon konuşmasında, "Amerikan tarafının önerisi üzerine, önümüzdeki günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump arasında en üst düzeyde bir görüşme yapılması konusunda esasen anlaşmaya varıldı" dedi.

Uşakov, "Şu anda Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut hazırlıklara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin yeri ise henüz açıklanmadı.