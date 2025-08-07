Duygusal Veda: Torununu Uğurlarken Dakikalarca Koştu!

Trabzon'da yaşayan Kemalettin Aydın (61), yaylaya kendisini ziyarete gelen torunu Buğlem Aydın'a dönüş yolunda (4) üzüldüğü için veda edemedi. Kemalettin Aydın, bir süre sonra hareket eden aracın arkasından dakikalarca koşarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Duygusal Ziyaret ve Ayrılık

Kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile birlikte dedesi Kemalettin Aydın'ın Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti. Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı. Üzüntüden torununa veda edemeyen Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu. Dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar anne Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

Görüntülerde Yaşananlar

Kemalettin Aydın'ın aracın arkasında koştuğu anlar kaydedildi.

Torunu Buğlem Aydın, araç içinden elini tuttuğu dedesine " Dedeciğim çok iyi koşuyorsun " diyerek karşılık verdi.

" diyerek karşılık verdi. Duygusal anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.



