Liselere "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 24.07.2025 tarihli, 136284794 sayılı ve "Hedef Temelli Destek Eğitimi" konulu yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 05.09.2025 tarihli ve 05-06-07-08-09-10-11 sayılı kurul kararları ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul türleri olan Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ile Spor liselerinde uygulanmakta olan haftalık ders çizelgelerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile belirtilen okul türlerinin 12. sınıflarında seçmeli dersler kısmına, yükseköğretime hazırlanma, öğrenme eksikliklerini giderme veya önceki öğrenmeleri pekiştirme amaçlı öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda öğrenci seçimine bağlı olarak okul idarelerince planlamanın yapılacağı "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi eklenmiştir.

Ders kapsamında;

1- Dersin içeriği Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık, Birinci Yabancı Dil, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi derslerinden oluşturulacaktır.

2- Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi içerisinde belirlenecek derslere ders başına en az 1 en fazla 3 saat verilebilecektir. (Örneğin ders 6 saat seçildiği takdirde 1 saat fizik, 2 saat birinci yabancı dil, 3 saat sosyoloji vb.)

3- Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi haftada 3, 4, 5, 6 ders saati olacak şekilde seçilebilecektir.

4- Öğrencilerin talepleri doğrultusunda Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi içerisinde belirlenecek derslerin içerikleri, ilgili dersin mevcut öğretim programı doğrultusunda dersin zümresi tarafından oluşturulacaktır.

5- Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi notla değerlendirilmeyecek, sadece süreç değerlendirme yapılacak ve öğrencilere bu doğrultuda dönüt verilerek gerekli destek sağlanacaktır.

6- Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi içerisinde belirlenecek derslere, ilgili derste zorunlu ders kapsamında hali hazırda derse giren öğretmen girebileceği gibi farklı bir öğretmen de girebilecektir.

7- Hedef Temelli Destek Eğitim Dersinde okutulacak derslerin seçiminin de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; "(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır." hükmü ile 05.02.2025 tarihli ve E-83203306-010.03-125410512 sayılı yazımızda belirtilen açıklamalar kapsamında ilgili okul müdürlüklerince okulların açıldığı ilk iki hafta içerisinde yapılması sağlanacaktır.

Bununla birlikte Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi içerisinde belirlenecek derslere yönelik ilgili zümrelere örnek teşkil etmesi amacıyla oluşturulan yıllık planlar ekte sunulmaktadır.

Hedef Temelli Destek Eğitimi kapsamında uygulamaya ilişkin hususların, ders seçim sürecine ait iş ve işlemlerin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

